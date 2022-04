COMOE: Une pluie cause des dégâts  à Fabédougou

Une violente pluie a causé des dégâts matériels et écologiques dans le village de Fabédougou, célèbre pour ses dômes. Plusieurs arbres et maisons ont été impactés.

Une forte pluie tombée, accompagnée de vent violent le mardi 5 avril 2022 aux environs de 18 heures à Fabédougou, a causé un désastre. A en croire une victime qui a perdu son auvent et le toit du salon de sa maison, tout a débuté aux environs de 18 heures. Il explique que le vent a soufflé en trois étapes ; et c’est la deuxième qui a commencé en même temps que la pluie qui a été très violente et dévastatrice. En effet, Fabédougou, un village quelque peu perché sur la colline situé à environ 15 km de la commune de Banfora, est connu pour ses dômes qui enregistrent chaque année des touristes et visiteurs venus du monde entier. Mais ce mercredi 06 avril à Fabédougou, c’était la désolation. Après avoir franchi les dômes et une fois les pieds à Fabédougou, on croirait à une scène de science-fiction. Des deux côtés de la route traversant le village, on apercevait de gauche à droite, des arbres terrassés, des branches d’arbres arrachées, des toits de maisons décoiffées, etc. Ce sont des dizaines d’arbres qui ont été détruits dans le village. Les rôniers, une espèce généralement épargnée par les vents violents dans cette région, n’ont pas tenu face au courroux de ce vent. Le toit d’un lieu de culte religieux du village a même été arraché par le vent.

Mamadou YERE