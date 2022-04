Création d’entreprise : 400 femmes se forment à Ouahigouya

L’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME) avec l’appui financier de l’Agence autrichienne de développement a lancé officiellement les activités de formations sur l’entreprenariat et la formation aux métiers du projet « IMPULSE » au profit de 400 femmes de la région du Nord, le mercredi 06 avril 2022 à Ouahigouya.

Dans le cadre de l’opérationnalisation du projet « IMPULSE », lancé dans les régions du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins, l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), avec l’appui financier de l’Agence autrichienne de développement, a officiellement démarré ses activités, le mercredi 6 avril 2022 à Ouahigouya. Porté sur les thèmes de l’entrepreneuriat et la formation aux métiers, le projet vise, non seulement à appuyer l’inclusion économique et financière des femmes, mais à renforcer les capacités de celles surtout qui exercent dans le secteur agrosylvopastoral dans la région du Nord. Après un appel à candidature, ce sont 400 femmes qui ont été retenues pour bénéficier de ce projet.

Selon la formatrice, Eléonore Marie Ouédraogo, 8 modules de formations seront dispensées durant 8 jours. « Elles seront outillées, entre autres, sur des thèmes de management d’une entreprise, de gestion de la production, du marketing, de la comptabilité simplifiée des PME, de l’élaboration des plans d’affaires et des concepts entreprendre à zéro franc. On constate que les femmes sont vraiment à l’écoute et que bon nombre d’entre elles sont déjà imprégnées du sujet, ce qui facilite la formation », a-t-elle précisé. Pour ce faire, de l’avis du Chargé du projet, Augustin Sampo, 13 formateurs animeront ces modules. « A l’issue de la formation, les bénéficiaires recevront des subventions en équipements, des financements et un accès aux marchés », a-t-il indiqué. Mais déjà, à entendre la représentante des bénéficiaires, Risnata Kindo, c’est une grande joie pour toutes ces femmes de bénéficier du projet « IMPULSE ». « Apprendre à créer une entreprise et à la gérer, leur permettra de faire prospérer leurs chiffres d’affaires, et diminuer le taux de pauvreté des femmes », a-t-elle ajouté. A cet effet, le représentant du gouverneur, Issouf Sawadogo, les a invitées à être assidues et ponctuelles à ces formations afin de pouvoir mettre en pratique le savoir appris. Car de son avis, le secteur privé contribue énormément à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Sur un coût global de 1 003 000 000FCFA, le projet va s’exécuter sur 3 ans.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com