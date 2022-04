Football : Michel Platini attaque en justice le président de la Fifa Gianni Infantino

L’ancien joueur de l’équipe de France de football et ex-président de l’UEFA, Michel Platini, a porté plainte à Paris, selon l’AFP, contre le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino pour « trafic d’influence actif ».L’ancien directeur juridique de la Fifa, Marco Villiger est aussi poursuivi pour « complicité de trafic d’influence actif ». L’ex-icône du football français reproche à monsieur Infantino de l’avoir écarté de la course à la présidence de la Fifa en 2015 en alertant le parquet suisse sur un paiement suspect à son profit de 1,8 million d’euros(plus d’un milliard FCFA), réalisé par la Fifa en 2011, sur ordre de l’ancien président Sepp Blatter. L’affaire avait secoué le monde du football parce que le paiement s’est fait sans justificatif écrit. Conséquence, Michel Platini et Sepp Blatter ont été mis en accusation en Suisse pour plusieurs délits dont « escroquerie». Michel Platini été même suspendu quatre ans de toute activité liée au football.

AK