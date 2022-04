Verdict procès Thomas Sankara et douze autres : Prison à vie pour Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando

Le verdict est tombé, ce mercredi 6 avril 2022. Les juges ont eu la main plus lourde que le parquet militaire qui avait requis 30 ans pour les principaux accusés. Bossobè Traoré et les médecins militaires Alidou Diebré et Hamado Kafando ont été acquittés. Les autres accusés ont eu des condamnations diveres : 5 ans de prison avec sursis pour Albert Bélemlilga et Diakalya Démé, 3 ans fermes pour Ninda Pascal Tondé, 10 ans fermes pour Jean-Pierre Palm et Tibo Ouédraogo, 11 ans fermes pour Yamba Élysée et 20 ans fermes pour Nabonswendé Ouédraogo et Idrissa Ouédraogo.

Après plus de 34 ans d’attente, le procès de l’assassinat du président Thomas Sankara et de ses douze compagnons connait enfin un dénouement en attendant d’éventuels appels du jugement de la part des condamnés.

