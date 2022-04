Burkina Faso : l’ex maire de Saponé Abdoulaye Compaoré  en prison

L’ancien maire de Saponé Abdoulaye Compaoré est emprisonné à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO), depuis le mardi 05 avril dernier « pour détournement de deniers publics », selon plusieurs sources concordantes. D’après les informations récoltées, sa gestion de la municipalité de Saponé a fait l’objet d’enquête suite à des dénonciations. En plus d’être accusé de « détournement de deniers public », il est aussi poursuivi pour « fausse quittance et imitation de signature ». Les mêmes sources ont confié que l’affaire concerne plusieurs acteurs sans apporter de précision. La commune rurale de Saponé est située à 35 Km au Sud de Ouagadougou dans la province du Bazèga.

La rédaction