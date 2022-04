Coopération bilatérale : la Belgique et la Chine rassurent le Burkina Faso

Le président de l’Assemblée législative de Transition a reçu en audience l’ambassadeur de Belgique et le chargé d’affaires de l’ambassade de Chine dans la matinée, du jeudi 7 avril 2022, à Ouagadougou.

En dépit du changement de régime intervenu au Burkina Faso à la suite du coup d’Etat du 24 janvier 2022, le programme de coopération 2019-2023 entre le pays des Hommes intègres et la Belgique se poursuit normalement.

C’est l’assurance qu’est venu donner l’ambassadeur de la Belgique, Jean-Jacques Quairiat, au président de l’Assemblée législative de transition (ALT) Aboubacar Toguyeni dans la matinée, du jeudi 7 avril 2022, à Ouagadougou. A l’occasion, il a rassuré le président de l’ALT que toutes les actions prévues dans le cadre de ce programme et tous les engagements pris à cet effet par son pays seront tenus. Il a par ailleurs informé le président Toguyeni que son pays est dans une logique de reprogrammation de son programme de coopération avec le Burkina Faso lorsque celui en cours prendra fin. Après le diplomate belge, c’est le chargé d’affaires de l’Ambassade de Chine, Wang Wenzhang qui a été reçu par Aboubacar Toguyeni. Ce dernier était porteur d’un message de félicitation du président de la commission permanente de l’Assemblée nationale populaire à son « homologue » burkinabè pour son élection à ce poste très important. Il lui a également fait part de la volonté des autorités de son pays, d’accompagner le pays des Hommes intègres sur la voie du développement et de la résolution de la crise sécuritaire qu’il traverse. « Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, notre coopération s’est très vite développée et s’est diversifiée dans plusieurs domaines. Nous allons toujours accompagner le Burkina Faso pour que les problèmes de sécurité soient résolus », a-t-il promis.

Nadège YAMEOGO Dô DAO (Stagiaire)