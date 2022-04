Lutte contre le terrorisme : le Colonel Major Omer Bationo galvanise la gendarmerie nationale

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel Major Omer Bationo a rendu visite à l’Etat-Major de la gendarmerie nationale à Ouagadougou, le jeudi 7 avril 2022.

Le ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le Colonel Major Omer Bationo est à pied d’œuvre pour peaufiner sa stratégie de lutte contre le terrorisme. En effet, il a rencontré le commandement de la gendarmerie nationale, le jeudi 7 avril 2022 à Ouagadougou. Selon le Colonel Major Bationo, la gendarmerie nationale est une institution très importante pour le Burkina Faso. « C’est une institution qui a sa place dans cette phase décisive que traverse notre pays, une institution qui apporte beaucoup en matière de sécurité, mais qui paye un lourd tribut également dans le cadre de cette lutte qui nous est imposée. Nous sommes venus les encourager. Nous sommes venus prendre contact avec le commandement de la gendarmerie, un échantillon du personnel qui est à Ouagadougou pour traduire notre reconnaissance à tous ces gendarmes. Nous sommes fiers d’eux et nous mettrons tout en œuvre pour qu’ils aient les moyens nécessaires pour pouvoir être beaucoup plus efficaces sur le terrain dans cette lutte contre le terrorisme », a-t-il mentionné.

La gendarmerie, a-t-il appuyé, est pratiquement le fer de lance et il faut que « nous arrivions à mettre les moyens adéquats à sa disposition ». Pour le ministre Bationo, il ne s’agit pas seulement des moyens matériels, mais aussi les prises en charges du personnel, l’accompagnement psychologique, parce qu’ils en ont besoin. Un gendarme bien dans la tête est celui qui sera plus efficace sur le terrain, a-t-il soutenu. « A travers les échanges avec le commandement, nous avons constaté que les préoccupations sont énormes. Mais le gouvernement de la transition mettra tout en œuvre avec les moyens qu’il dispose afin de mettre ces forces de défense et de sécurité dans de bonnes conditions. Ce, afin que nous puissions gagner cette guerre et que les populations puissent vaquer rapidement à leurs occupations et participer au développement du pays », a rassuré le Colonel Major Bationo.

Kowoma Marc DOH

Haoua MINOUGOU (Stagiaire)