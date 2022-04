Yémen: L’Arabie saoudite salue le transfert du pouvoir au Conseil présidentiel de direction

Le Royaume d’Arabie saoudite a salué la décision du président yéménite de transférer le pouvoir au Conseil présidentiel de direction, le jeudi 7 avril 2022.

Le président yéménite, Abd-Rabbo Mansour Hadi, conformément à la constitution yéménite et à l’initiative du Golfe et à ses mécanismes exécutifs, a décidé d’établir un Conseil de direction présidentiel pour poursuivre les tâches de la période de transition, et de déléguer au conseil tous les pouvoirs du président de la république. Le royaume d’Arabie saoudite s’est félicité de cette annonce qui participe de ses efforts continus pour soutenir la paix et la stabilité au Yémen et parvenir à une solution politique globale entre les parties yéménites en faveur de la paix, le développement et la prospérité du Yémen et de son peuple. « Le Royaume d’Arabie saoudite souligne son plein soutien au Conseil présidentiel de direction et aux entités d’assistance pour lui permettre d’exercer ses fonctions dans la mise en œuvre de politiques et d’initiatives efficaces qui assureraient la sécurité et la stabilité au Yémen et mettraient fin à la crise yéménite », peut-on lire sur le site de l’agence de presse saoudienne SPA. Sur cette lancée, l’Arabie saoudite a pris la décision d’offrir un soutien urgent à l’économie yéménite d’une valeur totale de 3 milliards de dollars qui se répartit comme il suit. Premièrement, il s’agira de fournir 2 milliards de dollars, offerts conjointement par le Royaume d’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, en soutien à la Banque centrale du Yémen. Deuxièmement ,1 milliard de dollars du Royaume d’Arabie saoudite, dont 600 millions de dollars au fonds d’achat de dérivés pétroliers et 400 millions de dollars pour soutenir des projets et des initiatives de développement. Le Royaume d’Arabie saoudite a également annoncé 300 millions de dollars pour financer le plan de réponse humanitaire annoncé par l’ONU en 2022 pour atténuer les souffrances du peuple yéménite. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a appelé à la tenue d’une conférence internationale pour recueillir des ressources financières nécessaires pour soutenir l’économie yéménite et la Banque centrale yéménite et pour fournir des dérivés pétroliers. « Le Royaume d’Arabie saoudite a exhorté le Conseil de direction présidentiel à engager des négociations avec les Houthis sous les auspices de l’ONU pour parvenir à une solution politique finale et globale qui comprend une période de transition menant le Yémen vers la paix et le développement, afin que le peuple yéménite puisse profiter sécurité et stabilité », a indiqué l’agence SPA.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : SPA