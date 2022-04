Maroc/Espagne : La fin des tensions diplomatiques

Les relations entre L’Espagne et le Maroc se sont normalisées suite au revirement de Madrid sur la question du Sahara occidental. En effet, l’Espagne a décidé de soutenir le plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental. L’une des conséquences de ce rapprochement sera le rétablissement de la libre circulation des biens et des marchandises aux postes frontaliers de Ceuta et Melilla, selon le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez. Selon nos confrères d’Africanews, une réunion de haut niveau entre les deux gouvernements est même prévue avant la fin de l’année pour mettre en œuvre la feuille de route établie à Rabat, au Maroc. Des groupes de travail seront également mis en place pour traiter des dossiers sensibles particulièrement celui du contrôle des migrations illégales.

