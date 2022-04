Discipline de travail : Les « mises au point » du nouveau gouverneur des Hauts-Bassins

Le gouverneur des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, a rencontré le 7 avril 2022, les directeurs régionaux et chefs de projets et programmes de la région. Il a invité ses collaborateurs à accomplir dans les règles de l’art leurs missions pour relever les défis qui se présentent à la localité.

La rencontre entre le nouveau gouverneur des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo (installé le 24 mars 2022) et les directeurs régionaux et chefs de projets et programmes de la région n’a duré qu’une cinquantaine de minutes, le jeudi 7 avril 2022. C’est le gouverneur himself qui a introduit la rencontre avec, comme il l’a relevé lui-même, des mises au point et non des menaces : « Je ne peux pas vous convoquer et vous vous absentez sans raison.

Tous les directeurs doivent être présents ou se faire représenter. Celui qui veut s’absenter doit se signaler à mon cabinet avec des excuses valables », a d’emblée précisé le colonel Diallo, avant de dévoiler l’ordre du jour de la rencontre qui était une prise de contact. Au titre de la discipline de travail, le nouveau gouverneur a invité ses collaborateurs à l’engagement et au sens de responsabilité, pour faire bouger les lignes.

Il les a également appelés au respect du compte-rendu, compte tenu de la situation du moment, à travailler à restaurer l’image de l’Etat et à avoir le sens d’impartialité, d’écoute et d’anticipation. Il les a aussi exhortés à l’entretien du matériel et au suivi des carrières des agents, tout en appelant chacun à la vigilance et à jouer sa partition pour relever les défis qui se présentent à la région « Ne soyez pas étonnés que j’appelle à tout moment un DR pour des explications ou des éclaircissements », a lancé le colonel qui a exhorté les responsables et les agents à la prudence dans l’usage des réseaux sociaux.

Les différents intervenants à cette prise de contact ont évoqué la mise en place des délégations spéciales et les difficultés d’exécution de certains engagements financiers. « Bientôt ça va aller », a tout simplement répondu le gouverneur. Il a apporté des réponses à certaines préoccupations dans un langage propre aux militaires avant de mettre fin à la rencontre qui se veut désormais semestrielle par « merci beaucoup et bonne journée ». Avant les directeurs régionaux, le colonel Moussa Diallo avait rencontré les hauts commissaires et d’autres couches socio-professionnelles de la région des Hauts Bassins.

Adaman DRABO