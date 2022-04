Guinée : Retour au pays d’Alpha Condé à cause d’un enregistrement

Autorisé d’aller se soigner pendant trois mois aux Émirats Arabes Unis par la junte militaire au pouvoir en Guinée, l’ex-président Alpha Condé est de retour dans son pays.

Selon les autorités, citées par africanews, « l’ancien président restera en Guinée aussi longtemps que sa santé le permettra et que son intégrité et sa dignité seront toujours respectées, conformément à son rang et à son statut ».

Pour beaucoup, ce retour est aussi dû à la diffusion d’un enregistrement attribué à Alpha Condé dans lequel il émettait des commentaires sur la situation politique de la Guinée. Ce qui aurait déplu à la junte parce que l’ancien chef de l’Etat guinéen avait accepté de ne plus se mêler à la politique.

Les adversaires de l’ancien président, notamment le Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC), se réjouissent de son retour parce que c’est une occasion d’ouvrir les procès des crimes de sang.

AK