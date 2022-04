Bobo-Dioulasso : « Bientôt » de nouveaux numéros pour les rues, domiciles et institutions

La commune de Bobo-Dioulasso a officiellement lancé une opération d’adressage urbain de la ville, le jeudi 7 avril 2022. Cette opération fait suite à l’extension de la ville depuis ces dernières années.

Permettre à chaque citoyen de disposer d’une adresse, mettre en place un outil d’aide à la décision et faciliter le cadrage des interventions urbaines, identifier les priorités d’intervention des acteurs du développement et favoriser un meilleur recouvrement des taxes et impôts locaux ; tels sont les objectifs que vise une opération d’adressage de la ville de Bobo-Dioulasso, lancée le jeudi 7 avril 2022 dans la cité de Sya.

Pour le gouverneur des Hauts-Bassins, le colonel Moussa Diallo, depuis le premier adressage des villes à statut particulier, à savoir Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso en 1985 (37 ans), ces villes ont connu de nombreux changements en ce qui concerne l’urbanisation. « De façon particulière, la ville de Bobo-Dioulasso en 2009 est passée de 3 à 7 arrondissements et de 25 à 33 secteurs. En plus de cela, elle ne cesse de s’agrandir de jour en jour.

Quoi donc de plus normal de procéder à un nouvel adressage », a justifié le gouverneur. Il a par ailleurs appelé les Bobolais à réserver un accueil chaleureux aux techniciens qui seront en charge de ces travaux sur toute l’étendue de la ville de Bobo-Dioulasso. Cette opération d’adressage, à l’en croire, permettra également à la ville d’être placée au niveau des villes modernes en matière de localisation. Pour une durée d’un mois de travaux renouvelable, cette opération, selon les explications de ses initiateurs, consistera dans un premier temps à l’enlèvement des plaques des rues existantes, à la vérification du positionnement des infrastructures et des équipements urbains.

Elle consistera, dans un second volet, à la numérotation des entrées des concessions, des équipements, à la collecte et à la saisie des données. Pour le chef de service de la mobilité urbaine, des transports et de la sécurité routière de la ville de Bobo-Dioulasso, Ismaël Sana, l’adressage a une très grande importance dans le développement d’un pays. Cependant, a-t-il regretté, la plupart des citoyens ignorent son utilité.

« Les gens ne voient pas l’utilité de l’adressage. Mais ils doivent savoir qu’à travers l’adressage, il est aujourd’hui facile d’indiquer son domicile, son lieu de travail à quelqu’un, de réserver un taxi, d’indiquer une rue aux agents de secours, aux forces de défense et de sécurité pour une intervention plus rapide et précise », a-t-il fait comprendre.

Sosthène SOMBIE (Stagiaire)