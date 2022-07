Dialogue social : le premier ministre Albert Ouédraogo sollicite l’accompagnement de  l’ Unité d’action syndicale

Ce mardi 12 avril 2022, le premier ministre Albert Ouédraogo a échangé avec l’Unité d’action syndicale(UAS). Il s’est agi de solliciter l’accompagnement des syndicats au processus de transition.

Le Premier ministre Albert Ouédraogo a convié l’Unité d’action syndicale (UAS) à une rencontre de « prise de contact » le mardi 12 avril 2022 à la primature. A cette occasion, le chef du gouvernement a sollicité l’accompagnement des organisations syndicales et leur a exprimé son engagement à examiner les dossiers pendants.

« J’engage mon Gouvernement à observer et à poursuivre avec les partenaires sociaux, un dialogue social empreint de sincérité et de respect mutuel durant cette période de transition, dans la perspective d’instaurer un climat social propice au développement économique et social de notre pays », a déclaré le Premier ministre.

Albert Ouédraogo a soutenu qu’un climat social délétère serait malvenu en plus du contexte sécuritaire du pays. Il estime que le gouvernement et les partenaires sociaux ont tous intérêt à aplanir les différends sociaux, au besoin, en faisant preuve d’anticipation. D’où son intention de mettre en place des cadres de concertation permanente.

A ce titre, chaque ministre a reçu instruction « de ressortir et d’actualiser les dossiers pendants » au sein de son département et de les examiner avec les partenaires sociaux concernés pour rechercher des solutions appropriées « dans toute la mesure du possible ». En outre, le Premier ministre a annoncé l’instauration de cadres de concertations ad hoc en plus de la traditionnelle rencontre gouvernement-syndicat lorsque l’actualité le commandera.

In fine, le chef du gouvernement s’est dit ouvert aux propositions d’actions, orientations et conseils des leaders syndicaux pour la bonne marche de la Transition.

Tout en saluant cette initiative du premier ministre, le président du mois syndical de l’UAS Marcel Zanté a affirmé que les priorités des syndicats sont : la sécurité des Burkinabe, la vie chère, la préservation des libertés individuelles et collectives menacées…