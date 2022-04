Les autorités gabonaises ne veulent plus tolérer les troubles à l’ordre public à travers les injures ethniques. Un article du Code pénal gabonais, à savoir le numéro 286 sanctionne d’un an d’emprisonnement et d’une amende d’un million quiconque prononcera une injure envers un groupe de personnes appartenant à une ethnie. Au Gabon, l’incivisme de certains citoyens s’illustre par des injures envers des groupes ethniques.

AK

(Sources : africa24 et gabonmediatime)