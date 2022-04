Produit made in Burkina Faso : Le chapeau de Saponé enregistré à l’OAPI

La cérémonie de remise du certificat d’enregistrement du chapeau de Saponé en indication géographique protégée a eu lieu, le mardi 12 avril 2022, à Ouagadougou, en présence du directeur général de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Denis Bohoussou.

Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des produits du terroir burkinabè, le gouvernement, à travers le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a initié le projet pilote de labélisation de produits made in Burkina, comme le chapeau de Saponé.

La labélisation du chapeau de Saponé ayant abouti depuis 2020, la remise de son certificat d’enregistrement en indication géographique protégée s’est effectuée, dans la matinée du mardi 12 avril 2022, à Ouagadougou. La tenue de cette cérémonie est une véritable avancée dans la protection des produits du terroir burkinabè. « En remettant le certificat, cela prouve que les producteurs ont satisfait à toutes les conditions pour que ce chapeau devienne une indication géographique », a fait savoir le Directeur général (DG) de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), Denis Bohoussou.

Selon lui, la certification vient honorer les producteurs du chapeau de Saponé qui ne ménagent aucun effort pour perpétuer le savoir-faire ancestral. Le patron de l’OAPI a invité les producteurs à mieux s’organiser dans la perspective d’élargir la société des producteurs aux investisseurs. Il a souhaité que le chapeau de Saponé soit désormais un produit de développement africain.

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall, a indiqué que le gouvernement se réjouit de cette reconnaissance. « L’indication géographique est un outil du système de propriété intellectuelle utilisé pour protéger et promouvoir des produits du terroir dont l’une des caractéristiques ou l’une des qualités a un lien avec le terroir ou le savoir-faire local », a-t-il expliqué.

Il a laissé entendre que le chapeau de Saponé revêt un intérêt particulier dans la mesure où ce chapeau, au-delà de son aspect artistique, constitue l’identité culturelle et historique de la ville de Saponé et par extension du Burkina Faso.

Le soutien de l’Etat sollicité

Vu l’importance de cet objet d’art, le ministre Tall a invité les chapeliers à transmettre la technique de père en fils, de génération en génération. La phase de labélisation qui a concouru à l’enregistrement du chapeau de Saponé en indication géographique protégée vient ouvrir plusieurs opportunités aux acteurs qui interviennent dans la chaine de fabrication de ce produit artisanal.

Au titre de ces opportunités, le ministre a cité, entre autres, l’amélioration de la qualité du produit, la limitation de son imitation, le développement des marchés nationaux et internationaux. « L’un des enjeux majeurs de cette labélisation est la lutte contre la pauvreté et surtout d’avoir sur le marché des produits standardisés et de qualité », a souligné Abdoulaye Tall. Le représentant de Saponé, Kouliga Nikiema, a manifesté la gratitude de tous les habitants de la localité à l’endroit du gouvernement qui a eu la noble idée de la labélisation de leur savoir-faire ancestral.

A l’entendre, le chapeau de Saponé symbolise la paix et la concorde dans la communauté. Quant au représentant de la société de la coopérative des producteurs du chapeau de Saponé, il a déploré le statut embryonnaire de leur activité. C’est ce qui l’a amené à plaider pour un accompagnement des autorités dans la communication et le marketing pour une meilleure promotion de ce travail artistique.

Il a également souhaité que leur faîtière soit dotée de matériel informatique pour faciliter la promotion de leurs produits sur les plateformes internet. Le logo de l’OAPI a été remis pour permettre de l’apposer sur le chapeau de Saponé. Il faut noter que le chapeau de Saponé est le produit du terroir burkinabè à être enregitré en indication géographique par l’OAPI.

Mahamadi SEBOGO

Dô DAO (Stagiaire)