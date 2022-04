Crise humanitaire: L’Arabie saoudite promet de l’aide au Burkina

L’ambassadeur du royaume d’Arabie saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a rendu une visite de courtoisie à la ministre du genre et de la famille, Salimata Nebié, le mardi 12 avril 2022, à Ouagadougou.

Le royaume d’Arabie saoudite entend être solidaire du Burkina Faso dans la gestion de la crise humanitaire qu’il traverse avec les personnes déplacées internes (PDI). C’est la confidence faite par l’ambassadeur saoudien au Burkina, Fahad Aldosari, à l’issue d’une audience avec la ministre du genre et de la famille, Salimata Nebié, le mardi 12 avril 2022, à Ouagadougou. « Nous avons abordé tous les sujets importants inhérents au renforcement des relations entre nos deux pays frères. En Arabie saoudite comme au Burkina, les questions de genre et de famille sont très importantes. Nous allons faire de notre mieux pour renforcer notre coopération dans ces domaines. Il y a des similarités qui nous unissent. Plus de 75% de la population saoudienne est jeune comme c’est le cas du Burkina », a déclaré le diplomate saoudien. Selon lui, l’Arabie saoudite et le Burkina peuvent partager leurs expériences respectives dans bien de domaines. Fahad Aldosari a indiqué qu’il mettra tout en œuvre pour raffermir les relations bilatérales dans l’intérêt de tous. L’ambassadeur a dit être conscient des défis sécuritaires et humanitaires qu’affronte le pays des Hommes intègres. Sur le volet sécuritaire, Fahad Aldosari a laissé entendre que son pays a apporté une aide de 100 millions d’euros dans le cadre du G5 Sahel. « Dans le domaine humanitaire, nous avons fait don de produits médicaux en juillet 2021 d’une valeur d’un million de dollars pour lutter contre la Cobid-19. Nous allons travailler dans le sens de fournir un appui à l’endroit des personnes déplacées internes », a promis le diplomate. La ministre du genre et de la famille, Salimata Nebié, s’est réjouie de la visite de l’ambassadeur qui a été une occasion de revisiter la coopération bilatérale. « Pour ce qui concerne spécifiquement notre ministère, il nous a informée qu’il y a une dynamique de réformes qui sont en cours dans son pays et qui mettent au centre la famille, les droits des femmes et des enfants. Ce sont des réformes qui rencontrent les priorités de notre département. Je me suis engagée à voir dans quelle mesure nous pourrons dynamiser certains aspects de notre partenariat », a souligné la ministre.

Bien avant, la semaine dernière, l’ambassadeur s’était entretenu avec le ministre des affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwema. Le renforcement de la coopération bilatérale entre l’Arabie saoudite et le Burkina a également été au cœur des échanges. « Nous avons évoqué des sujets importants qui concernent nos deux pays en vue de renforcer nos relations. Nous avons ainsi parlé de religion, de santé, d’éducation, de culture », a laissé entendre Fahad Aldosari. A propos de l’organisation du Hadj 2022 à La Mecque, le diplomate a informé qu’un million de pèlerins sont attendus dont 85% de l’extérieur et 15% de Saoudiens. Selon lui, l’ambassade n’attend que les instructions des autorités saoudiennes pour prendre les dispositions nécessaires afin de permettre aux Burkinabè d’effectuer le pèlerinage à la Mecque.

Karim BADOLO