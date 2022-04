Démission du Premier ministre ivoirien : un gouvernement « resserré » en vue

A l’issue du conseil des ministres d’hier mercredi 13 avril 2022, au palais présidentiel d’Abidjan-Plateau, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a annoncé sa démission et celle de son gouvernement. Je voudrais donc respectueusement, a-t-il déclaré, vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence Monsieur le Président de la République. « Je procéderai dès la semaine prochaine à la nomination d’un nouveau Premier ministre qui devra me proposer une trentaine de membres», a déclaré, pour sa part, le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, à la suite de la démission de Patrick Achi. Le président de la République a instruit les ministres sortants d’expédier les affaires courantes.

Car, à l’entendre, le prochain gouvernement qui sera « resserré » comptera 30 ministres. Selon le président Alassane Ouattara, ce nouvel effectif s’inscrit dans la dynamique de renforcer l’efficacité de l’action gouvernementale et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle. « Il est impératif de réduire les dépenses de l’Etat… Je voudrais, d’ores et déjà, à toutes et à tous , adresser mes remerciements pour le travail accompli», s’est-il adressé aux ministres. Avant d’ajouter « je voudrais vous dire que vous n’avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d’autres responsabilités ». Nommé au poste de Premier ministre, chef du gouvernement ivoirien le 26 mars 2021, par décret présidentiel, Patrick Achi a fait 383 jours à la tête de l’équipe gouvernementale.

W. Aubin NANA Sources : faso7.com,

abidjan.net