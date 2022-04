Nous a rendu visite : Bassiaka Dao dans les locaux de Sidwaya

Le président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), Bassiaka Dao, a rendu visite aux Editions Sidwaya, le mercredi 13 avril 2022. Après une visite guidée des locaux de la «Maison commune », il s’est entretenu avec les journalistes de la Rédaction autour des difficultés du secteur agro-sylvo-pastoral.

Le développement du secteur agro- sylvo- pastoral a fait l’objet d’échanges entre la Rédaction du quotidien Sidwaya et le président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), Bassiaka Dao, le mercredi 13 avril 2022. Reçu comme l’Invité de la rédaction, Bassiaka Dao a visité les locaux du journal de tous les Burkinabè, notamment la documentation et la rédaction, avant de s’entretenir avec les journalistes. « Nous avons senti que Sidwaya est vraiment intéressé par cette question agro-sylvo-pastorale et halieutique. Cela prouve que c’est un domaine- clé de l’avenir en matière de développement. Ce secteur, tout en résolvant la question du chômage, est intéressant parce qu’il s’appuie sur les exploitations familiales et il est le levier de demain », a-t-il affirmé. Selon M. Dao, la création de la CPF est une solution concernant les questions foncières. « La CPF a mis en place une plateforme multi-acteurs pour défendre cette question du foncier, mais surtout s’est engagée corps et âme pour que chaque acteur au niveau du pays puisse avoir une attestation de possession foncière.

Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour une prise en compte de l’agriculture péri- urbaine afin que toutes les terres acquises par les promoteurs immobiliers soient redistribuées aux jeunes », a- t-il appuyé. A entendre Bassiaka Dao, la CPF s’est aussi fixé pour objectif d’accompagner les jeunes et les femmes qui œuvrent dans le secteur agro-sylvo-pastoral. « La Confédération paysanne du Faso s’est dit disposée à accompagner l’Etat surtout les jeunes et les femmes au niveau des aménagements hydro-agricoles pour que les 70 % des quota qui ont été réservés pour les femmes et les jeunes soient respectés dans la mise en valeur de la vallée du Sourou », a-t-il souligné. La signature du livre d’or a mis fin à la visite du président de la CPF dans les locaux de la « Maison commune ». Rendez-vous dans les prochains jours pour l’intégralité de l’interview de M. Dao dans les colonnes de Sidwaya.

Kowoma Marc DOH

Alice SAWADOGO (Stagiaire)