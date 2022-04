Coopération : Londres va envoyer des demandeurs d’asile illégaux au Rwanda

Un accord signé entre le Royaume-Uni et le Rwanda affaire fait actuellement polémique. Ce partenariat stipule que Londres pourra envoyer au Rwanda les migrants et les demandeurs d’asile de diverses nationalités arrivés au Royaume Uni afin de les décourager.

« Nous avons convenu que les personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni seront prises en considération pour être relocalisées au Rwanda afin que leur demande d’asile soit examinée. Les personnes qui y seront réinstallées recevront un soutien comprenant jusqu’à cinq ans de formation, ainsi qu’une aide pour leur hébergement, leurs soins de santé, afin qu’ils puissent s’épanouir », a expliqué le ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, Priti Patel. Du côté rwandais, les autorités affirment que le projet permettra aux migrants refoulés de refaire leur vie.

« En relocalisant les migrants au Rwanda, en investissant dans leur développement personnel et en leur offrant une éducation, un emploi et d’autres opportunités, nous leur donnons la chance de commencer une nouvelle vie dans notre pays en tant que membres à part entière de nos communautés », a déclaré le ministre des affaires Étrangères du Rwanda, Vincent Biruta. Mais l’accord est dénoncé par des ONG de défense des droits humains au Royaume-Uni parce qu’il est jugé inhumain et très coûteux.

AK