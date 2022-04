La police nationale a arrêté un individu qui affirmait posséder des pouvoirs de divination et pouvait fabriquer des portefeuilles magiques.

Il opérait entre Kokologho et Tanghin-Dassouri et ses victimes étaient surtout des femmes et des jeunes. « Usant d’un stratagème dont lui seul a le secret, il les abordait discrètement et leur proposait des portefeuilles magiques qui peuvent offrir jusqu’à 100.000 FCFA par jour », a déclaré la police. Les personnes intéressées par ses prestations devaient s’acquitter d’une somme de 100.000 FCFA en vue de la préparation du portefeuille(…)

Le présumé escroc qui avait déjà réussi à faire plusieurs victimes, a été interpelé grâce à la collaboration des populations. Selon la police, les phénomènes d’arnaque prennent de l’ampleur, elle invite donc les populations à redoubler de vigilance et les exhorte à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.