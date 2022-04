FBF : Lazare Banssé convoque une Assemblée générale extraordinaire le 21 mai prochain

Depuis la Coupe d’Afrique des nations de football au Cameroun (CAN), le football burkinabè est secoué par un conflit entre le président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Lazare Banssé et certains membres du comité exécutif suite au non renouvellement du contrat du sélectionneur burkinabè Malo Kambou. La crise s’est même aggravée avec le refus de certains joueurs, menés par le capitaine Bertrand Traoré, de continuer à travailler avec le Team manager Aristide Bancé. Face à cette situation, dans un communiqué, le président du Comité exécutif de la Fédération burkinabè de football(FBF), monsieur Banssé convie, le 21 mai 2022 à Koudougou, les membres de la FBF à une Assemblée générale extraordinaire. A l’ordre du jour, il sera question de la mise en place d’un comité exécutif d’union représentatif des composantes du football national et de la relecture des textes de la Fédération burkinabè de football.

