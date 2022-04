FEMUA : La 14e édition rend hommage à la rumba congolaise

La Côte d’Ivoire sera du 10 au 15 mai 2022 aux couleurs de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) et de la rumba congolaise. Cette année, la République démocratique du Congo (RDC) est le pays invité d’honneur de la manifestation. Une invitation qui, selon les organisateurs notamment le commissaire général du Femua Salif Traoré dit A’Salfo, vise deux objectifs : honorer la mémoire de l’artiste congolais Papa Wemba, décédé sur la scène du Femua 9 et célébrer la rumba, qui est désormais inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO. Cette 14e édition, officiellement lancée le mardi 12 avril 2022 dans un hôtel d’Abidjan, est placée sous le thème « Entrepreneuriat et Employabilité des Jeunes » et le parrainage de l’ex- Premier ministre ivoirien, Patrick Achi. La programmation de ce Femua 14 affiche plusieurs vedettes de la musique ivoirienne et africaine. Ce sont côté ivoirien, Magic System, Yodé et Siro, Debordo Lekunfa, Suspect 95, Rocky Gold et Nestor David. Comme artistes étrangers invités sont annoncés Youssoupha (France/RDC), Diamond Platnumz (Tanzanie), Shan’L(Gabon), Innoss’B (RDC), Coco Argente(Cameroun) et Iba One(Mali).

AK