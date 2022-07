Football : Victime d’un accident de la route, l’ancien capitaine de la Colombie Freddy Rincón est mort  

Le football colombien est en deuil. L’ancien capitane de la Colombie, Freddy Rincón, est décédé ce jeudi 14 avril 2022 à 55 ans.

Victime d’un accident de la route à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie, l’ex joueur de Naples et du Real Madrid, surnommé El Coloso (le colosse), a été hospitalisé le lundi dernier et souffrait d’un traumatisme crânien grave. Sélectionné à 85 reprises entre 1990 et 2001, le natif de Buenaventura fut l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe nationale de football colombienne. Freddy Rincón faisait partie de la génération dorée qui a participé avec la Colombie à trois Coupes du monde consécutives en 1990, 1994 et 1998 et à la Copa America en 1991, 1993 et 1995.

AK

(Source : Sofoot et AFP)