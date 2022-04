Hauts-Bassins : Arrestation de quatre présumés braconniers  

La direction régionale de l’Environnement des Hauts-Bassins a interpelé, le vendredi 08 avril 2022 à Bobo-Dioulasso, quatre présumés trafiquants d’animaux sauvages protégés. Cette opération anti braconnage a été un succès grâce à la collaboration entre l’ONG Conservation Justice, le réseau EAGLE et l’association les Anges Gardiens de la Nature. Ces chasseurs tentaient de vendre des parties de plusieurs animaux protégés abattus illégalement, à savoir huit peaux de crocodile, une défense entière d’éléphant, trois morceaux de défense d’éléphant, huit morceaux de peaux d’éléphant, quatre côtes d’éléphant, une queue d’éléphant, un crâne de phacochère, trois dents de phacochère, un crâne frais d’hippopotame et 19 objets sculptés en ivoire. Face au risque de disparition de ces espèces très fortement braconnées, le Gouvernement burkinabé interdit la chasse de ces animaux et la commercialisation des produits qui en sont issus. Selon le Code Forestier, les quatre présumés braconniers arrêtés risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et une amende qui peut atteindre cinq millions FCFA.

AK