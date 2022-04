Pèlerinage à la Mecque: 82 écrans multilingues installés dans la Sainte mosquée Alharam

Pour faciliter le déplacement des pèlerins, 82 écrans numériques multilingues ont été installés à l’intérieur de la Sainte Mosquée AlHaram et de ses cours pour afficher des contenus directifs et indicatifs.

Les autorités saoudiennes apportent des innovations au quotidien pour permettre aux pèlerins d’accomplir le Hadj dans de meilleures conditions. De ce fait, 82 écrans numériques multilingues ont été installés à l’intérieur de la Sainte mosquée Alharam à la Mecque et ses cours avec des contenus directifs et indicatifs. Les écrans fonctionnent 24 heures sur 24, présentant des contenus démontrant les sites les plus importants à l’intérieur de la Sainte Mosquée, tels que les pistes de Mataf (circumambulation autour de Kaaba (Maison de Dieu) et Masaa les circuits de Safa et Marwa). Ils présentent également de hadiths (paroles du prophète Mohamed, béni soit-il) et les prières qui peuvent être récitées au début et à la fin de la circumambulation. Cette révolution permet d’assurer par ailleurs la sécurité des visiteurs.

Karim BADOLO

Source : SPA