Election à la FIF : 3 candidatures validées dont celle de Didier Drogba

Après de multiples blocages et des tensions entre des ex-coéquipiers de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, le processus de désignation du futur président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est maintenant bien lancé avec la réception par la Commission électorale de six candidatures. Au final, les candidats retenus par la Commission sont Idriss Diallo, Didier Drogba et Sory Diabaté. Les élections à la Fédération Ivoirienne de Football sont prévues pour le 23 avril 2022 à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Seront élus ce jour-là le président de la FIF, le président, le vice-président et des membres de la commission de Gouvernance, d’audit et de conformité.

AK

(Source : FIF)