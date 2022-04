Côte d’Ivoire : Patrick Achi reconduit Premier ministre

Devant les députés et les sénateurs réunis à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d’Ivoire, le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé, ce mardi 19 avril 2022, que Patrick Achi a été reconduit Premier ministre. Le nouveau Premier ministre doit, vœu du président Ouattara, former un gouvernement resserré. Cette nouvelle équipe gouvernementale comprendra une trentaine de membres pour plus d’efficacité au regard de la conjoncture économique mondiale actuelle, aggravée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Pour le chef de l’Etat ivoirien, cette réduction du nombre de ministres répond également à une volonté de réduire les dépenses de l’Etat, tout en les réorientant vers les résiliences sociales et sécuritaires.

AK

(Source : fratmat)