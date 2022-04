Kenya : Ouverture d’une école pour former les futurs dirigeants de l’Afrique de l’Est

L’union fait la force dit-on. Mais en Afrique de l’Est, l’union peut aussi contribuer au développement. Réunis au sein de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), les pays de l’Afrique de l’Est veulent créer une école de leadership à Nairobi au Kenya afin de former la prochaine génération de dirigeants de cette partie du continent noir. Selon le site Ecomnews, sortiront de cette école, des futurs dirigeants capables de proposer des solutions aux défis sécuritaires, alimentaires et environnementaux des Etats membres de l’IGAD. Ce groupement est-africain est composé du Kenya, de l’Ouganda, de la Somalie, du Soudan du Sud, du Soudan, de Djibouti, de l’Erythrée et de l’Ethiopie. Les formations seront de cette école de leadership porteront sur le leadership, l’intégrité, la démocratie, la gouvernance et les droits de l’homme.

AK