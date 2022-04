Kenya : Transformation de caca  en charbon

Au Kenya, le bois n’est désormais plus la matière de base du charbon. Grâce à l’entreprise Sanivation, les excréments sont transformés en charbon. Ce combustible peut être utilisé pour la cuisson des aliments et le chauffage. Selon les responsables de l’entreprise, cités par africanews, le produit est très prisé sur le marché. Plus de 120 tonnes ont été vendues au grand bonheur des protecteurs de l’environnement. Selon le Service des forêts du Kenya, le charbon de bois fournit de l’énergie à 82 % de la population urbaine et à 34 % des ménages ruraux. Avec son projet, la société Sanivation est considérée comme l’alternative à la préservation de l’environnement

AK