Conférence sur l’avenir de l’aviation en Arabie saoudite: Des opportunités de 100 milliards de dollars d’ici à 2030

Du 9 au 11 mai 2022, le royaume d’Arabie saoudite accueille la Conférence sur l’avenir de l’aviation, organisée par l’Autorité générale de l’aviation civile. C’est un rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de grandes opportunités d’investissement dans le secteur s’élevant à 100 milliards de dollars d’ici 2030. Des ministres des transports, des chefs d’autorités de l’aviation civile et des spécialistes d’organisations internationales et régionales concernées par le secteur de l’aviation civile qui prendront part à cette conférence vont discuter des opportunités d’investissement dans le secteur de l’aviation civile. Elle sera également l’occasion d’échanger sur les possibilités d’investir dans des projets prometteurs en vue de la réalisation de la vision stratégique du secteur qui vise à faire du royaume saoudien un centre pour l’aviation mondiale. La conférence se tient dans le cadre de la stratégie nationale du transport et de la logistique avec aussi pour objectif d’en faire un événement mondial intégré offrant d’énormes opportunités d’investissement au regard de l’emplacement stratégique du Royaume parmi les trois continents du monde. A terme, il s’agit de renforcer l’attractivité du royaume en tant que plateforme logistique mondiale. Le plan national prévoit la création d’un nouvel et immense aéroport à Riyad et de huit autres répartis dans les régions du Royaume, dont quatre aéroports en partenariat avec le secteur privé. En plus de cela, une nouvelle compagnie aérienne nationale pour améliorer le transport aérien va être lancée. La stratégie de l’Autorité de l’aviation civile est de doubler la capacité actuelle et d’atteindre 330 millions de passagers, sur plus de 250 destinations dans le monde, et 4,5 millions de tonnes de fret.

Une synthèse de Karim BADOLO

Source : SPA