Bien mal acquis : premières mises en examen en France d’enfants d’Omar Bongo

Quatre enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba viennent pour la première fois d’être mis en examen par la justice française dans le dossier vieux de quinze ans des « biens mal acquis » gabonais dans l’Hexagone, a fait savoir jeudi une source proche du dossier et relayé par le journal Lemonde.

Entre le 25 mars et le 5 avril, le juge financier Dominique Blanc a successivement mis en examen Grâce (58 ans), Betty (55 ans), Arthur (51 ans), puis Hermine Bongo (53 ans), pour recel de détournement de fonds publics, de corruption active et passive et d’abus de biens sociaux, selon des éléments obtenus par l’Agence France-Presse (AFP).

La justice française soupçonne, en effet, plusieurs membres de la famille Bongo, d’Omar, le défunt père, à Ali, le fils et actuel président, en passant par la fille Pascaline, d’avoir « sciemment » bénéficié d’un important patrimoine immobilier « frauduleusement » acquis par le patriarche et dont la valeur a récemment été évaluée par la justice « à au moins 85 millions d’euros » (plus de 55 milliards de francs CFA).

Les quatre enfants ont tous contesté devant le juge avoir conscience de l’origine frauduleuse de leur patrimoine.

D’autres enfants, parmi les 54 du défunt Omar Bongo, président du Gabon de 1967 à sa mort, en 2009, et ex-allié historique de la France, pourraient suivre.

Dans ce dossier des biens mal acquis, outre les enfants Bongo et la BNP Paribas sont poursuivies quatorze autres personnes physiques, dont des membres de la famille du président congolais, Denis Sassou Nguesso, et plusieurs Français, parmi lesquels un avocat, un notaire, une gérante de société civile immobilière (SCI), etc.

Avocate de Grâce Bongo, Me Elise Arfi a dénoncé une mise en examen « scandaleuse », qui crée « de l’insécurité juridique », « vingt-cinq ans » après l’acquisition des biens.

« Le chapitre famille Bongo qui s’est ouvert va se poursuivre », a commenté, de son côté, Me William Bourdon, avocat de l’association Transparency International France, partie civile dans ce dossier. « La procédure enseigne maintenant à quel point les biens français n’ont pu être mal acquis que grâce au concours des ingénieurs du chiffre et du droit », a-t-il ajouté.

F.M.O.

Source : Lemonde.fr