Kenya : Google installe le centre de développement de ses produits à Nairobi

L’avenir de l’Internet se trouve en Afrique. Et le géant américain de l’informatique, Google l’a bien compris. L’entreprise a décidé d’installer son tout premier centre de développement de ses produits en Afrique, précisément à Nairobi, la capitale kenyane. Pour la société basée en Californie, le continent africain est une bonne opportunité pour se développer. Selon les experts, dans quelques années, le continent africain accueillera 800 millions d’utilisateurs d’Internet grâce aux jeunes. La vice-présidente des produits de Google, Suzanne Frey, affirme, d’après Africanews, que le géant américain de l’informatique embauchera plus de 100 talents technologiques sur le continent noir, y compris des ingénieurs logiciels, des chercheurs et des concepteurs au cours des deux prochaines années pour aider à résoudre des défis difficiles et techniques, tels que l’amélioration de l’expérience Smartphone pour les personnes en Afrique ou la construction d’une infrastructure Internet plus fiable. En Afrique de l’Ouest, Google est présent à Accra au Ghana où il a ouvert un Centre d’intelligence artificielle sur les innovations pouvant être appliquées à divers défis.

AK