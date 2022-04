Réhabilitation du stade du 4-août : la fin des travaux prévue pour septembre 2022

Le ministère en charge des sports a organisé une visite du chantier de réhabilitation du stade du 4-août au profit des journalistes, le jeudi 21 avril 2022. Une initiative qui a permis aux Hommes de presse de constater l’état d’avancement des travaux dont la fin est prévue dans cinq mois.

A partir du mois d’octobre 2022, les Etalons ne devraient, en principe, plus recevoir leurs adversaires hors du pays. L’assurance a été donnée, le jeudi 21 avril 2022 par le président du comité de pilotage des travaux de réhabilitation du stade du 4-août, Zinguim Hermann Yabré. A l’issue d’une visite du chantier, en compagnie des journalistes, le directeur de cabinet du ministre chargé des Sports a indiqué que cela pourrait même se faire plus tôt. «

Les vestiaires et la pelouse seront prêts en juin. Et avec ce minimum, nous pouvons négocier pour qu’on puisse jouer nos matchs ici », a-t-il confié. Après une présentation Powerpoint et vidéo du projet par l’entreprise Gretech chargée des travaux, les Hommes de média se sont fait une meilleure idée de l’avancement des différentes activités à travers une visites guidée des lieux.

Des infirmeries (celle des spectateurs et celle des joueurs), à la pelouse en passant par les deux vestiaires, la salle des arbitres et la salle d’échauffement, les ouvriers étaient à la tâche. Le taux physique d’exécution est estimé à 35% pour un délai consommé de 50%, a fait savoir le chargé du suivi-contrôle et coordination des travaux, Ouinténi Lassina Ouattara. La livraison est annoncée pour le 26 septembre 2022 car, a-t-il indiqué, les grosses œuvres sont très avancées et seront bientôt finies.

« Il va nous rester l’audiovisuel et les chaises qui ne sont pas encore arrivés. L’audiovisuel sera livré par une firme française. Les écrans géants font 8x5m et ne sont pas posés mais sont à fabriquer ce qui fait que ça prend du temps. Avec les sièges, la capacité du stade passe de 35 000 places à un peu plus de 29800 places. Ces sièges seront livrés par des sociétés espagnoles et viendront par vagues », a expliqué le technicien. Quant à la pelouse, M. Ouattara a indiqué que le choix a été de garder celle qui est en place car étant de bonne qualité et n’ayant pas fait l’objet de rejet. Le coût total des travaux s’élève à 14milliards 700 millions FCFA.

Voro KORAHIRE