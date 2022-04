Le second tour de l’élection présidentielle française a lieu ce dimanche 24 avril 2022, et le taux de participation s élevé à midi (heure française) a 26,41 pour cent, soit presque deux points de moins qu’en 2017. Une face à face entre la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen et le président sortant et candidat de La République en marche Emmanuel Macron.

Sidwaya.info