Sahel : 15 morts dans l’attaque des détachements militaires de Gaskindé et  de  Pobe-mengao (Armée)

Les détachements militaires de Gaskindé et de Pobe mengao ont été attaqués très tôt ce dimanche matin. Au bilan, on dénombre pour l’attaque de GASKINDE 09 décédés (05 mili­taires et 04 civils) et une quinzaine de blessés.

L’attaque de POBE-MENGAO a causé la mort de 06 personnes dont 04 mi­litaires et 02 VDP. Une quinzaine de personnes ont également été blessées. Le total est de 15 personnes tuées 9 militaires et une trentaine de blessés.

Selon un communiqué de l’armée, la situation dans ces deux localités est actuellement sous contrôle et des opérations de sécurisation sont toujours en cours.

LIRE LE COMMUNIQUE DE PRESSE 24 Avril 2022

B.S