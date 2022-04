Coopération Burkina Faso/ Maroc : L’ambassadeur du Maroc  honore  des oulémas et cheikhs

Pour contribuer au renforcement des liens entre le Burkina Faso et le Maroc, l’ambassadeur du Maroc au Burkina, Youssef Slaoui, a organisé à la résidence du Royaume du Maroc à Ouagadougou, un Ftour en l’honneur des oulémas et cheikhs musulmans du pays des Hommes intègres.

Plusieurs personnalités et associations de la communauté musulmane ont pris part à la cérémonie. Ce sont des cheikhs, des imams, des oulémas, en l’occurrence le président de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, section Burkina Faso, le président de la Communauté musulmane du Burkina Faso (CMBF) et de la Fédération des Associations islamiques du pays (FAIB), le président du Mouvement sunnite du Burkina Faso, le vice-président et le secrétaire général de la Tariqa tijaniya, le secrétaire exécutif de la FAIB, le président du bureau exécutif du cercle d’études, de recherches et de formation islamiques (CERFI) et le président de l’Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB).

Selon le média marocain L’Opinion, les invités ont saisi cette occasion pour souligner les liens historiques ancestraux unissant le Maroc et le Burkina, ainsi que le reste de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel, mettant l’accent sur les spécificités spirituelles et religieuses qui les distinguent .

A.K.