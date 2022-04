Banfora : un « sorcier » veut initier à tout prix son fils

Kantigui suit de près la situation d’un jeune ressortissant de Banfora du nom de S.B. dont le père essaie par tous les moyens de l’initier à la sorcellerie dans son village. Selon les informations de Kantigui, cette situation dure depuis la fin des études supérieures, dans la capitale burkinabè, de ce jeune homme de 41 ans. Malgré le déni du fils de ne pas pratiquer la sorcellerie, en raison de sa foi catholique, le père tient toujours à sa décision. Las des multiples injonctions de son géniteur à prendre les potions, S.B. s’est exilé aux Etats-Unis d’Amérique pour sauver sa vie. Mais, à ce qui se dit, même sur place, il a du mal à se stabiliser donnant l’impression que malgré la distance, son père continue à le persécuter depuis le village. Kantigui souhaite que le père et son fils trouvent une solution à l’amiable à cette situation.

Bobo-Dioulasso : deux fillettes, de 2 et 3 ans, excisées

Dans sa parution du mercredi 20 avril dernier, le Journal de tous les Burkinabè a consacré un grand reportage à la persistance de la pratique de l’excision dans la région du Centre-Sud. Malheureusement, le dimanche 17 avril 2022, en visite chez ses grands-parents à Bobo-Dioulasso, Kantigui fera l’amer constat de l’excision de deux fillettes âgées de deux et trois ans. Fort heureusement, les gamines étaient hors de danger. Malgré le tact dont il a usé pour avoir des informations sur l’identité de l’exciseuse, Kantigui est resté sur sa soif. Preuve que cette pratique d’un autre siècle a la peau dure dans nos contrées parce qu’elle bénéficie de la complicité des géniteurs des victimes. Une fois de plus, Kantigui invite à un renforcement de la lutte contre les Mutilations génitales féminines (MGF) qui portent une atteinte à l’intégrité de l’autre moitié du ciel.

Bogandé : la population remontée contre un enseignant « gomboïste »

Kantigui, dans ses pérégrinations, a appris que la population de Bogandé, chef-lieu de la province de la Gnagna, région de l’Est, était très remontée contre un enseignant dont l’attitude prête à confusion. En effet, un établissement du public et un autre du privé ont été menacés par des individus inconnus qui leur ont adressé, à travers des affiches, des messages malveillants. Du fait de cette menace, les cours avaient été suspendus depuis le 7 avril 2022 avant de reprendre progressivement. Pendant cet arrêt momentané des activités scolaires, l’enseignant indélicat qui est du public continuait à dispenser des cours dans l’établissement privé qui a reçu les mêmes types de menaces que son établissement d’origine. Ce comportement n’a pas été du goût de certains parents d’élèves qui voyaient leurs enfants continuellement à la maison pendant que leur professeur continuait d’intervenir au privé. Selon les sources de Kantigui, ce cas n’est pas isolé. Elles ont confié que beaucoup d’enseignants s’adonnent à de telles pratiques au nom de l’argent. Kantigui appelle chaque acteur à un sens élevé de responsabilité.

Titao : l’année scolaire d’élèves en classes d’examen menacée

Un leader communautaire de la ville de Titao a fait parvenir à Kantigui un cri du cœur sur la situation des élèves en classes d’examen de la province du Loroum. Selon ce leader, la crise sécuritaire a engendré un départ massif des travailleurs de la province dont les enseignants. Dans ce mouvement, des élèves qui ont regagné Ouahigouya ont été regroupés en vue de la continuité de l’action éducative. Malheureusement, plusieurs d’entre eux dont des élèves en classe d’examen sont restés sur place. Si au primaire des initiatives locales ont permis de sauver les classes de CM2, au post-primaire et au secondaire, rien n’a été fait au profit des élèves des classes de troisième et de terminale, restés à Titao. Ce qui suscite des inquiétudes. Que vont devenir ces enfants ?, interroge ce leader. Y aurait-il un processus accéléré de rattrapage et une session spéciale ou ces élèves vont-ils perdre l’année scolaire ? Kantigui appelle en conséquence les acteurs de l’éducation à mettre en branle la stratégie de l’éducation en situation d’urgence au profit de ces écoliers.

Moov Africa : un recrutement « mouta mouta » ?

Kantigui, dans sa tournée pascale, est tombé sur un débat entre des cadres de Moov Africa. En restant toute ouïe, Kantigui a été informé qu’un recrutement clandestin est en train d’être opéré au sein de la Nationale des télécommunications. Selon les interlocuteurs de Kantigui, l’Etat burkinabè voulant faire une exonération à Moov Africa l’aurait conditionnée à une opération de recrutement. Mais cette opération se déroule à travers des « raccourcis », du moins selon les interlocuteurs de Kantigui. En effet, Kantigui a été informé qu’au lieu d’un recrutement officiel, l’on procède à un recrutement au compte-gouttes et réservé uniquement aux éléments du centre d’appel géré par une autre structure contractante de Moov Africa. Le hic dans tout cela, selon les informateurs, est le flou dans la classification. Kantigui appelle donc les autorités compétentes à ouvrir l’œil sur cette affaire.

Axe Bittou-Tenkodogo : un individu dépouillé de son argent et criblé de balles

Par ces temps d’insécurité, Kantigui a ouï dire qu’un homme a été tué par des hommes armés non identifiés sur l’axe Bittou-Tenkodogo, le dimanche 24 avril 2022. A en croire les informations parvenues à Kantigui, l’infortuné a été retrouvé au milieu de la route autour de 18h00, gisant dans le sang. Selon des sources concordantes, il revenait du marché de Bittou où il serait allé vendre ses bœufs. C’est donc à son retour qu’il aurait croisé ces individus qui l’ont dépouillé de son argent avant de le cribler de balles, sans partir avec sa moto. Tout en déplorant cette malheureuse situation, Kantigui invite les uns et les autres à la plus grande prudence.

Pama : une ville sinistrée

Kantigui se souvient avoir sonné l’alarme, maintes fois, que la ville de Pama et les autres communes de la province de la Kompienga sont exposées à une crise humanitaire sans précédent à la suite de la décision des terroristes d’interdire le trafic routier entre Pama et le reste de la région. N’ayant plus la possibilité de s’approvisionner, plusieurs commerces ont fermé leurs portes, a-t-on rapporté à Kantigui. Conséquence, il y a une rupture des produits de première nécessité dans le chef-lieu de la province de la Kompienga. « Pama est en manque de tout. Même le sucre, l’huile, le savon, etc. on en trouve rarement », a confié la source de Kantigui. C’est donc dans ces conditions que les fidèles musulmans de Pama observent leur jeûne. En plus de l’interruption du trafic routier, des hommes armés non identifiés ont dynamité des installations de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) et saccagé des pylônes des réseaux de téléphonie mobile. Depuis lors, Pama et le reste de la province sont privés d’électricité, mais aussi de réseau mobile.

Kombissiri : elle accouche après la célébration de son mariage

Au cours d’un mariage collectif, célébré à la paroisse Saint Joseph Artisan de Kombissiri, auquel a pris part Kantigui, le samedi 23 avril 2022, regroupant 15 couples, un couple était loin de s’imaginer qu’il allait vivre un double bonheur. En effet, selon le prêtre qui a officié la messe nuptiale, la future mariée enceinte avait commencé à se plaindre de douleur. Pensant au début du travail, il a ainsi procédé, immédiatement, à la célébration du mariage du couple, juste après la lecture de l’évangile. Après les échanges de consentement et d’alliances, suivis de la bénédiction, la nouvelle mariée qui se plaignait de plus en plus de douleur et son époux furent libérés. Voulant regagner la maternité du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Bédégo, leur village d’origine situé à une vingtaine de kilomètres de la ville, c’est finalement en mi-chemin, à la maternité du village de Tuili, à 12 kilomètres de Kombissiri que la nouvelle mariée a été admise d’urgence. Reçue par les agents de santé, elle ne tarda pas à accoucher d’un garçon. C’est après la libération du couple nouvellement marié que le prêtre a poursuivi la célébration du mariage avec les 14 autres couples. Selon l’informateur de Kantigui, le bébé et sa maman se porteraient très bien.

