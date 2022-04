Gabon: Des cadres de l’opposition rejoignent le parti au pouvoir

On parle de plus en plus d’hémorragie au sein des partis d’opposition au Gabon.

La dernière saignée en date est le cas du secrétaire général du parti « Les Démocrates », Vincent Ella Menié, qui a quitté son mouvement, vendredi 22 avril, par « convenance personnelle » pour rejoindre le PDG au pouvoir.

Plusieurs formations d’opposition ont enregistré des départs vers le parti au pouvoir.

Le président du parti « Les Démocrates », Guy Nzouba Ndama, comprend ces départs d’une seule manière : « Ventre affamé n’a pas d’oreille ». Des départs qui, selon lui, seraient négociés contre de l’argent ou des postes. Ses anciens alliés, Jean Norbert Diramba et Jean Pierre Doukaga Kassa, sont par exemple devenus ministres.

Selon Guy Nzouba Ndama, le parti au pouvoir PDG bloque notamment les avancements des opposants travaillant dans la fonction publique. « Le pouvoir les affame puis leur fait miroiter des fonctions », indique l’ancien président de l’Assemblée nationale qui juge cette stratégie inefficace. Selon lui, ceux qui partent se décrédibilisent et le PDG risque des tensions internes avec d’anciens adversaires obtenant soudainement de hautes fonctions.

Pierre Claver Maganga Moussavou, le président du PSD, un autre parti d’opposition, qui a aussi perdu plusieurs élus déplore cette stratégie qui cible « ceux qui ont une fragilité financière ». « Le pouvoir arrête des chantiers faute d’argent, mais n’hésite pas à dépenser pour attirer nos membres », dit-il.

Côté pouvoir, on nie toute stratégie. Le porte-parole du PDG, David Ella Mintsa balaie les soupçons de corruption. « On n’est pas dans un partage de gâteau. Le président fait preuve d’ouverture. Ces opposants ont le droit de participer au développement », selon lui.

F.O.

Source : rfi.fr