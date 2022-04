Littérature: Frère Pierre Saïdou Ouattara publie son 7e livre

L’écrivain Pierre Saïdou Ouattara signe son retour dans les librairies burkinabè avec un nouveau livre intitulé : « La fraternité, chemin d’espérance ».

Pour son septième livre, Frère Pierre Saïdou Ouattara, frère des Ecoles Chrétiennes s’est penché sur la problématique de l’éducation et de la fraternité dans notre société actuelle. Intitulée « La fraternité, chemin d’espérance », l’œuvre a été dédicacée, le mercredi 13 avril 2022, dans l’enceinte du collège de la Salle à Ouagadougou. Pour l’abbé Jean Baptiste Sanon, qui a présenté le livre, le frère Pierre Saïdou Ouattara exerce la tâche éducatrice comme éducateur par vocation en témoigne chaque ligne de ses ouvrages notamment le dernier en date «La fraternité, chemin d’espérance» paru aux Editions Saint Augustin Afrique. Son souci est, a poursuivi l’abbé Sanon, d’éduquer la personne humaine dans toutes ses dimensions et « d’en faire un citoyen du monde à partir d’une communauté nationale donnée ». Et l’auteur de souligner qu’il est surtout question dans son œuvre de la construction d’une nation. Selon lui, une population sur un territoire n’est pas encore un peuple. « Tout le monde a le mot peuple dans la bouche mais le peuple, il faut le construire », a-t-il dit. Le peuple se construit normalement, a-t-il expliqué, par le lien qui est créé par les lois. «Il y a des personnes qui détruisent les liens, d’autres qui soignent les liens », a-t-il conclu.

Alassane KERE