Ministère en charge de la communication : le nouveau SG Victorien Sawadogo installé

Le nouveau secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Aimar Sawadogo, est officiellement aux commandes. La passation de charges a eu lieu, le mardi 26 avril 2022, à Ouagadougou.

Nommé en conseil des ministres en sa séance du mercredi 20 avril 2022, le nouveau Secrétaire général (SG) du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Victorien Aimar Sawadogo (VAS pour les intimes) a été installé dans ses fonctions, le mardi 26 avril 2022, par la première responsable du département. Dans ses premiers mots, Victorien Aimar Sawadogo a remercié le ministre en charge de la communication, Valérie Kaboré, pour le choix porté sur sa personne pour l’accompagner dans sa mission. Ainsi, dans la déclinaison de ses priorités, M. Sawadogo a soutenu que le plus urgent est l’élaboration de l’organigramme du ministère.

« Nous étions dans un processus de fusion et avec le changement intervenu dans ce contexte, il va falloir doter le ministère d’un organigramme et nous attendons d’avoir les orientations de madame la ministre. Il y a déjà un existant, certainement au regard des nouvelles missions et des nouvelles ambitions, nous aurons de nouvelles orientations pour actualiser et reprendre le travail», a-t-il indiqué. Pour atteindre les objectifs fixés par les autorités de la Transition, le SG a sonné déjà la mobilisation et l’action. Il a appelé ses collaborateurs de la communication et de la culture mais aussi les médias, à faire corps avec le département pour une bonne coordination de l’information. Car, a-t-il dit, citant un penseur : « Les mots font plus mal que les balles ». Il a également félicité ses prédécesseurs de la communication et de la culture pour le travail abattu et sollicité leur accompagnement dans sa tâche.

« Nous venons pour ajouter la terre à la terre. Mais cela se fera avec votre appui et vos conseils », a-t-il lancé. Appelé à d’autres fonctions, le SG sorti, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, a félicité son successeur pour sa nomination, remercié ses collaborateurs pour les quatre années passées ensemble. Il a dit sa disponibilité à accompagner le SG entré pour la bonne marche du ministère. Avant sa nomination, Victorien Aimar Sawadogo était chargé de missions depuis 2015 dans ledit ministère. La ministre Valérie Kaboré a également installé son nouveau directeur de cabinet, Léopold Kaboré.

Donald Wendpouiré NIKIEMA tousunis.do@gmail.com