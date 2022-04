Ministère en charge de l’économie : les nouveaux SG et Directeur de cabinet installés

Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective, Séglaro Abel Somé, a présidé la cérémonie d’installation du nouveau Secrétaire général dudit ministère, Nicolas Kobiané et de son directeur de cabinet, Sié Christophe Palenfo, le lundi 25 avril 2022, à Ouagadougou.

Nommés au conseil des ministres du mercredi 13 avril 2022, Sié Christophe Palenfo et Nicolas Kobiané, respectivement directeur de cabinet et secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, ont été officiellement installés dans leur fonction, au cours d’une cérémonie présidée par le premier responsable dudit département, Séglaro Abel Somé, le lundi 25 avril 2022, à Ouagadougou. Le nouveau directeur de cabinet a souligné que sa mission est d’appuyer le ministre dans l’atteinte des objectifs qui lui ont été fixés par le chef de l’Etat. Pour parvenir à ce résultat, de nombreux défis doivent être relevés, a indiqué Sié Christophe Palenfo. Et cela demande l’engagement sans faille de l’ensemble du personnel et des collaborateurs du ministère, a-t-il ajouté. Précédemment secrétaire général du ministère en charge de l’économie, le ministre Somé a salué le dynamisme et le travail abattu par le directeur de cabinet sorti, Karfa Fayama qui a passé un peu plus de trois ans à ce poste.

« Quand je m’absentais, je lui confiais l’intérimaire de secrétaire général », a-t-il témoigné. Quant à M. Fayama, il a marqué son soutien indéfectible et sa disponibilité à accompagner son successeur. A son tour, le nouveau secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et la Prospective, Nicolas Kobiané, a fait savoir que son travail consiste à coordonner les actions du ministère. Il s’est engagé à s’impliquer dans l’assistance de son chef de département afin que celui-ci soit efficace dans la réalisation de ses missions tout en sollicitant, en cas de besoin, l’expérience d’anciens SG de son ministre. Cette cérémonie d’installation a connu, entre autres, la présence des représentants de l’Assemblée législative de Transition, des partenaires sociaux du ministère et une délégation de Bagrépôle.

Dô DAO (Stagiaire)