Togo : le gouvernement licencie 112 enseignants grévistes

En conflit avec le gouvernement, 112 des enseignants grévistes togolais ont été licenciés de la fonction publique à travers deux arrêtés du ministre togolais de la Fonction publique Gilbert Bawara.

Le ministre leur reproche « de manquements graves aux lois et règlements en vigueur et aux normes d’éthique et de déontologie régissant les fonctionnaires ». Les agents licenciés sont, entre autres, accusés d’incivisme notoire, d’incitation à la violence, à la désobéissance et à la révolte.

En grèves cycliques depuis mi-mars, les enseignants grévistes réclament une prime mensuelle de logement de 50 000 FCFA, une prime annuelle d’éloignement d’au moins 300 francs CFA/km, l’intégration dans la fonction publique des enseignants volontaires exerçant ou ayant exercé dans un établissement public pendant 3 ans au moins et disposant de qualification professionnelle requise, une allocation de mutation d’au moins 100 000 francs CFA pour l’interrégional et 60 000 francs CFA pour l’intrarégional.

AK

(Source : AA)