Au cours du conseil des Ministres de ce mercredi 27 avril 2022, le gouvernement a adopté un rapport relatif à une autorisation pour la passation de marchés par la procédure d’entente directe pour l’exécution des travaux d’urgence de réparation et d’entretien ainsi que le contrôle et la surveillance des travaux sur les tronçons routiers Gounghin-Fada N’Gourma et Kaya-Dori.

La Rédaction