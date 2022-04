L’Agence Nationale de la Météorologie annonce qu’au cours de la semaine du 26 avril au 02 mai 2022, la chaleur sera modérément ressentie sur la majeure partie du pays. Une légère baisse des températures sera observée en milieu de période, à la suite d’une couverture nuageuse accompagnée parfois de pluie, notamment sur le sud et le sud-ouest du territoire. Les températures maximales oscilleront entre 36°C et 42°C, tandis que les minimales varieront entre 24°C et 30°C.

La Rédaction