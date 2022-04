TuaRes recrute des enseignants pour le compte de l’Association Kalan Sira Kura 

TuaRes est une Fondation allemande qui œuvre au Burkina Faso depuis 2012 pour la scolarisation des jeunes filles vulnérables.

Depuis la rentrée 2021-2022, TuaRes est engagée dans la conception et la mise en place d’un projet d’école innovant pour contribuer à la qualité du système éducatif burkinabé. Ce modèle s’inspire des approches pédagogiques telles qu’appliquées dans les programmes du Baccalauréat International et des écoles Montessori. Il proposera une approche qui cultivera chez l’enfant la curiosité et l’esprit de chercheur, le sens de la responsabilité de soi et d’autrui, la tolérance et l’empathie, ainsi que l’amour des sciences et de la nature, des langues, de l’art et de la culture.

Pour la rentrée scolaire 2022-2023 elle initiera la création d‘un nouvel établissement scolaire situé dans la commune rurale de Saaba.

TuaRes recherche les profils suivants pour le compte de l’Association Kalan Sira Kura :

Un(e) enseignant(e) du primaire

Charges principales pour l’enseignant(e) :

Éduquer et enseigner à l’école Kalan Sira Kura ;

Analyser les résultats scolaires et élaborer des plans de remédiation ;

Tenir à jour un cahier de préparation des cours et un cahier journal ;

Exécuter les activités péri, para et postscolaires ;

Évaluer les apprentissages scolaires ou d’éducation ;

Tenir à jour les registres et affichages règlementaires ou tout autre document administratif ;

Contribuer à la collecte des données statistiques ;

Participer à la mobilisation sociale en faveur de l’éducation ;

Apporter des conseils aux parents et aux communautés en matière de prise en charge socio-éducative des jeunes enfants ;

Participer aux séances de formation en vue du renforcement de ses capacités.

Qualifications requises pour l’enseignant(e) :

Avoir l’un de ces diplômes ou équivalents : Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP), Certificat Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP).

Avoir le niveau académique de licence

deux (02) éducateurs/éducatrices de la petite enfance

Charges principales pour les éducateurs/éducatrices :

Exécuter les activités d’encadrement des enfants

Elaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pédagogique préscolaire ou tout autre projet en faveur des jeunes enfants

Contribuer à la confection du matériel pédagogique et didactique

Assurer l’hygiène des enfants dans les structures d’éducation et de protection de la petite enfance

Assurer l’accueil et la permanence dans les structures d’éducation et de protection de la petite enfance

Tenir à jour un cahier de préparation des activités et un cahier journal

Evaluer les apprentissages des enfants

Tenir à jour les registres et affichages règlementaires ou tout autre document administratif

Contribuer à la collecte des données statistiques

Assurer les visites à domicile des enfants nécessitant un appui spécifique

Organiser et animer les activités péri, para et postscolaires

Participer à la mobilisation sociale en faveur de l’éducation

Apporter des conseils aux parents et aux communautés en matière de prise en charge socio-éducative des jeunes enfants

Participer aux séances de formation en vue du renforcement de ses capacités.

Qualifications requises pour les éducateurs/éducatrices :

Avoir le Diplôme d’Etat des Educateurs de la Petite Enfance (DEEPE) ou équivalent

Avoir le niveau académique de licence

deux assistant(e)s

Charges principales pour les assistant(e)s :

Assister l’enseignant du primaire ou l’éducateur de la petite enfance dans l’exécution de ses activités pédagogiques et d’éducation

Remplacer, en cas d’absence, l’enseignant du primaire ou l’éducateur de la petite enfance dans l’exécution des activités pédagogiques et d’éducation

Participer à l’analyse des résultats scolaires et à l’élaboration des plans de remédiation

Apporter un suivi éducatif et psychosocial aux enfants en difficultés

Contribuer à la mise en œuvre des activités socio-éducatives

Tenir à jour un cahier de préparation des cours et un cahier journal

Participer à l’évaluation des apprentissages scolaires

Participer à la mise à jour des registres et affichages règlementaires ou de tout autre document administratif

Participer à la mobilisation sociale en faveur de l’éducation

Apporter des conseils aux parents et aux communautés en matière de prise en charge socio-éducative des jeunes enfants

Participer aux séances de formation en vue du renforcement de ses capacités.

Qualifications requises pour les assistant(e)s :

Avoir le diplôme de moniteur d’éducation de jeunes enfants ou le Certificat élémentaire d’Aptitude Pédagogique

Avoir le baccalauréat