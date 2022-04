Covid-19 : une  baisse historique des décès

La pandémie du Covid-19 est peut-être en train d’être maitrisée au regard de la baisse des décès dans le monde. « Les cas et les décès signalés dans le monde continuent de diminuer, ce qui est très encourageant et une bonne nouvelle », a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le patron de l’OMS a aussi appelé à la prudence parce que le virus touche encore des milliers de personnes sur la planète. Selon la revue médicale The Lancet, citée par Africanews, la pandémie de Covid-19 a causé plus de 18 millions de décès dans le monde entre 2020 et 2021, soit le triple du bilan officiel.

AK