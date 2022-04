Selon le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye TALL, le prix du pain sera fixé par le comité tripartite (Etat-consommateurs et l’association des boulangers) en tenant compte de l’intérêt général. Par conséquent, a-t-il rassuré, aucune partie à elle seule, ne peut augmenter le prix de la baguette de pain.

R.I