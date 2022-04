Nigeria : un candidat à l’élection présidentielle veut  changer le  nom du pays

Le candidat à l’élection présidentielle de février 2023 au Nigeria, Adamu Garba, veut changer le nom du pays en cas de victoire. Il veut rebaptiser le pays en « Fédération Nigritienne » ou simplement Nigritia. Monsieur Garba a fait savoir sur son compte tweeter, relayé par BBC, que l’ancien nom du Nigeria était d’ailleurs Nigritia avant d’être renommé Nigeria. « Il est grand temps de nous nettoyer des stéréotypes négatifs, de nous réorganiser et de reconquérir notre pays, loin de nos identités et divisions coloniales, vers nos propres définitions d’unité, d’intégration, de tolérance et de cohésion », a-t-il déclaré.

