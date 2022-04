Crise à la FBF : Le président du CNOSB, Jean Yaméogo désigné  médiateur

La crise au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF) s’enlise. Et face à cette situation préoccupante qui peut mettre en mal l’avenir du sport roi burkinabè, les plus hautes autorités, notamment le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a désigné un médiateur pour essayer de rapprocher les différents acteurs et faire régner la sérénité au sein de la faitière du football burkinabè. Cette mission a été confiée au président du Comité national olympique des sports burkinabè (CNOSB). Il s’agit de Singapinda Jean Yaméogo. Il a déjà rencontré successivement le président de la FBF Lazare Banssé et les dix membres qui ne le sont plus en odeur de sainteté. Le président du CNOSB n’est pas à sa première expérience de taire des quiproquos qui ont souvent secoué des sports burkinabè. C’est lui qui a été le médiateur des crises qui ont secoué le monde du karaté-do, du basketball, du vovinam viet vo dao, etc. C’est donc un homme avertis que le ministère des sports a confié la mission de réconcilier les acteurs du football burkinabè. L’on se rappelle que cette crise est née à moins d’un an après l’arrivée à la tête de la FBF de Lazare Banssé. Et depuis lors, elle ne fait que prendre de l’ampleur. Ce qui a amené le département des sports à la sortie d’une rencontre avec la FBF de mettre en standby la procédure de recrutement du nouveau sélectionneur national Hubert Velud et la tenue l’Assemblée générale prévue pour le 28 mai prochain.

Y.O