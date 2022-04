  Jazz à Ouaga 2022: Plusieurs artistes talentueux pour des noces de perle

Le festival Jazz à Ouaga célèbre, du 29 avril au 07 mai 2022, ses noces de perle avec plusieurs invités de marque. Parmi lesquels on peut citer Cheick Tidiane Seck, Sékou Bembeya Diabaté, Bassekou Kouyaté, Paco Sery, Bil Aka Kora.

Le happy birthday, l’hymne des anniversaires, résonnera ce vendredi à l’Institut français de Ouagadougou. Car ce soir, le festival Jazz à Ouaga fête ses 30 ans avec, pour ouvrir les festivités, Patrick Kabré et la Jam Géante, une Résidence de création sous la direction artistique de Cheick Tidiane Seck et de Sékou Bembeya Diabaté. Un anniversaire placé sous le thème « Jazz à Ouaga : 30 ans au service de la musique» et le parrainage de l’opérateur économique burkinabè, Lassiné Diawara. Le festival a été créé en 1992 par l’ancien directeur de l’Institut français (anciennement appelé Centre culturel français de Ouagadougou), Guy Maurette et des passionnés de musique « 30 ans plus tard avec plus de 1000 concerts à Ouagadougou et dans une vingtaine de villes du Burkina, des artistes venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique, un public toujours plus nombreux et diversifié, l’émergence de nouveaux talents, la promotion de nombreux artistes mais aussi l’organisation de conférences, expositions, projections, master-class et ateliers de formation, la production cinématographique, ainsi que par ses constantes innovations, le festival Jazz à Ouaga est devenu au fil du temps un acteur phare du paysage culturel burkinabè et un événement de renommée internationale », affirme le président de Jazz à Ouaga Abdoulaye Diallo. Pour marquer durant les 8 jours les mémoires des mélomanes et surtout les inconditionnels de jazz à Ouaga, les organisateurs ont programmé plusieurs musiciens talentueux répartis sur trois scènes, à savoir l’Institut français de Ouagadougou, la place de la Nation et le Squash time. Ce sont Trio 368 Cheick Tidiane Seck, Paco Sery et Alune Wade(Mali, Cote d’Ivoire et Sénégal) , Bassekou Kouyaté (Mali), le Trinity Band Quintet (Côte d’Ivoire), l’Ensemble Artistique de Bolomakoté (Burkina Faso), Sekou Bemebya Diabaté, Diamond Fingers (Guinée), Adama Victorine (Tchad), Abdoulaye Nderguet et le Bextet (Tchad/France), Atongo Zimba (Ghana), Kalchimo Blues du Sahel (Burkina Faso), Otoufo (Togo), Kodjo (Burkina Faso), Charl’Ozzo (Togo), Bil Aka Kora, Daisy Bofola, Charles Boena, Achille Ouattara, Patrick Kabré, Moïse Ouattara et Tall Mountaga (Burkina Faso).

Alassane KERE